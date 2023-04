Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații anunța primul deces provocat de infecția cu un virus specific de gripa aviara. Este primul deces cauzat de virusul H3N8 și a fost raportat in China, la aproape o luna de la infectare. Citește și: Nepoata patronilor de la Building Astrom, internata de urgenta intr-un…

- In fiecare an, in data de 24 martie este marcata Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei. Prin tema din acest an, ”DA! PUTEM PUNE CAPAT TB!”, Organizația Mondiala a Sanatații iși propune sa incurajeze creșterea investițiilor in resursa umana, adoptarea mai rapida de catre liderii globali a noilor recomandari,…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, vineri, in format hibrid, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, in care a fost aprobata Hotararea CNSU care permite intrarea in stocurile nationale de urgenta, prin grija DSU si IGSU, a mai multor echipamente sanitare necesare acordarii asistentei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a solicitat Washingtonului sa comunice informatiile pe care le detine in legatura cu originea pandemiei de COVID-19.OMS a indemnat vineri toate statele sa comunice informatiile pe care le detin despre originile COVID-19, dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) si…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va sprijini Ankara in raspunsul sau la cutremurele masive care au provocat moartea a peste 50.000 de persoane, a declarat marți, 28 februarie, directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat reporterilor…

- Pe 15 februarie 2023, intr-un elan de populism și ignoranța, Parlamentul Romaniei a votat o lege care inasprește pedepsele pentru traficul de droguri. Paradoxal, cu actuala forma a legii, mii de tineri și adolescenți risca sa faca pușcarie pentru cateva grame de canabis, daca se gasește un judecator…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP.…

- Expertii internationali au inceput, vineri, discutiile referitoare la posibilitatea ridicarii urgentei de sanatate publica de interes international asociata COVID-19, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmand sa anunte o decizie cel mai devreme luni, transmite agentia DPA care citeaza surse din…