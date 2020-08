Stiri pe aceeasi tema

- "Nu inteleg aceasta initiativa si mai ales nu inteleg pentru prima oara in 30 de ani cand se depune o motiune de cenzura in vacanta parlamentara. In vacanta parlamentara se pot convoca sesiuni extraordinare In conformitate cu Constitutia, e clar ca un parlamentar poate sa semneze o motiune pe sesiune,…

- Antena 3 a prezentat in exclusivitate informația care rastoarna toate calculele social-democraților privind moțiunea de cenzura. Dupa ce ieri premierul Ludovic Orban parea disperat sa iși pastreze scaunul de premier apeland la judecatorii Curții Constituționale pe care insa ii ataca ori de cate ori…

- Ludovic Orban a afirmat ca analizeaza posibilitatea sa sesizeze un conflict juridic de natura constitutionala la CCR in legatura cu depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara. Premierul a adaugat ca in 30 de ani nu a existat asa ceva si anume depunerea unei motiuni de cenzura in vacanta parlamentara.

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca formatiunea pe care o conduce are o propunere de premier in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi adoptata de Parlament. „Avem o propunere de prim-ministru. Nu este membru al PSD in acest moment”, a declarat Ciolacu…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa premierului Ludovic Orban, ca social-democrații vor depune moțiunea de cenzura in 17 august. Ciolacu a acuzat guvernarea liberala ca a distrus economia, „a vamuit sanatatea romanilor” și…

- "Liberalii sunt speriați de moțiunea de cenzura și incearca sa se convinga singuri ca n-o vom depune. Le dau o veste trista: teama lor este justificata. Lucram deja moțiunea de cenzura, o depunem și va asigur ca vom trimite Guvernul Orban acasa pentru ca și-a batut joc de romani și de autoritațile…