„Inlocuirea unui șef al armatei este un act intern, deci ar fi trebuit anunțat. Am auzit ipoteza ca a fost trimis Gherasimov pe front. O eroare grava. A fost doar o vizita la trupe, ce a avut ca principal obiectiv ridicarea moralului militarilor. Gherasimov este un strateg teoretician al razboiului, a scris o lucrare de valoare, recunoscuta de mai toți strategii. E greșit sa spui ca a fost trimis pe front. El și-a pierdut deprinderile pentru acțiuni tactice. Ganditorii strategici nu au condus acțiuni tactice. Cred ca in timp ce era in vizita de pe frontul din Ucraina a fost ranit de o schija…