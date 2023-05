Legile Educației, adoptate în Parlament Proiectul legii invatamantului preuniversitar si proiectul legii invatamantului superior au fost adoptate, miercuri, de Camera Deputatilor, urmand sa intre in dezbaterea Senatului. Proiectul Legii invatamantului preuniversitar a fost adoptat cu 191 de voturi ”pentru”, 68 ”impotriva” si 11 abtineri. Impotriva au votat 36 de deputati USR, 14 de la AUR, un deputat UDMR – Bende […] The post Legile Educației, adoptate in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

