Nevoia stringenta de legiferare a domeniului Data Science in Romania, cat si crearea unui cadru metodologic focusat pe transparenta si democratizarea datelor au fost principalele concluzii ale dezbaterii Data Science in Energy, eveniment organizat in premiera nationala, de catre Presedintele Comisiei pentru Industrii si Servicii, Sandor Bende, impreuna cu deputatul Oana Ozmen, alaturi de Think Tank 360. De asemenea, s-a discutat despre eficienta utilizarii datelor ca sursa de avantaj competitiv pentru Romania, in contextul in care digitalizarea, automatizarea proceselor si inovarea bazata pe date…