Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele privind promulgarea legilor prin care Mihai Viteazul, Horea, Closca si Crisan sunt declarati martiri si eroi ai natiunii romane. "Se declara martir si erou al natiunii romane Mihai Viteazul, domn al Tarii Romanesti si al Moldovei si…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretele pentru promulgarea legilor potrivit carora Mihai Viteazul, Horia, Cloșca și Crișan sunt recunoșcuți drept martiri și eroi ai neamului romanesc.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat azi urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Tarii Romanesti si al Moldovei si Principe al Transilvaniei, martir si erou al natiunii romane PL x 329 03.06.2020 ; Decret privind promulgarea Legii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Tarii Romanesti si al Moldovei si Principe al Transilvaniei, martir si erou al natiunii romane, informeaza Administratia Prezidentiala. Pe 27 mai pot fi organizate, anual, ceremonii care sa marcheze…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege prin care Mihai Viteazul este declarat martir si erou al natiunii romane, 'in semn de recunoastere si respect pentru idealurile sustinute si sacrificiul facut'. S-au inregistrat 24 de voturi "pentru" si 18 "impotriva". "Se declara…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege prin care Mihai Viteazul este declarat martir si erou al natiunii romane, ‘in semn de recunoastere si respect pentru idealurile sustinute si sacrificiul facut’. Au votat ‘pentru’ 240 de deputati, iar ‘impotriva’ – 18. ‘Se declara martir…

- Parlamentul a decis, marți, ca Mihai Viteazul, Horia, Cloșca și Crișan sunt recunoșcuți drept martiri și eroi ai neamului romanesc și vor fi omagiați prin organizarea unor programe si manifestari cu caracter cultural-stiintific.

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, doua legi privind declararea ca martiri și eroi ai națiunii romane a lui Mihai Viteazul și a lui Horea, Closca si Crisan.Citește și: Taberele din PSD: Cine se aliniaza in spatele lui Eugen Teodorovici In cazul…