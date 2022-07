Legi promulgate: Documentele financiar-contabile nu vor mai trebui arhivate 50 de ani, ci doar 5 ani

Barbat gasit mort in raul Mures, dupa doua ore de cautari

Ca urmare a unui apel la 112, pompierii aradeni au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza, in jurul orei 15:30, pentru cautarea unei persoane, posibil inecata in raul Mures, in comuna Varadia de Mures. La locul solicitarii s au deplasat de urgenta pompierii militari din cadrul… [citeste mai departe]