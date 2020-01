Legendarul Kobe Bryant a murit într-un accident de elicopter Vestea sfarșitului de saptamana vine din SUA, acolo unde presa relateaza decesul legendarului Kobe Bryant, intr-un accident de elicopter. Informația a fost relatata inițial de site-ul TMZ, apoi preluata de CNN, AS, Marca sau Gazzetta dello Sport. Bryant, unul dintre cei mai buni jucatori din istoria NBA, avea doar 41 de ani. Conform, TMZ elicopterul privat al lui Bryant a cazut in Calabasas, statul California. Niciuna dintre persoanele din elicopter nu a supravietuit, fiind confirmate cinci decese. Bryant, care s-a retras din activitatea sportiva in aprilie 2016, dupa 20 de ani petrecuti la… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Fostul jucator al L. L. Lakers calatorea cu cel puțin alte trei persoane in elicopterul sau privat, in momentul in care ar fi izbucnit un incendiu. Pompierii și paramedicii au ajuns la fata locului, dar TMZ spune ca cinci persoane sunt confirmate moarte. Nu se stie inca daca soția lui Bryant,…

