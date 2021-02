Legendarul actor Christopher Plummer a murit! A fost cel mai vârstnic premiat cu Oscar In urma cu opt ani, artistul a luat premiul suprem in cinematografie pentru un rol secundar (”Beginners”, alaturi de Ewan Mc Gregor și Melanie Laurent). Discursul sau de la decernarea premiilor a fost aplaudat de intreaga lume cinematografica. Plummer s-a adresat celebrei statuete: "Esti cu cațiva ani mai mare decat mine. Unde ai fost pana acum, dragul meu? De cand am iesit din pantecele mamei mi-am exersat discursul de primire a unui Oscar. Din fericire pentru voi, l-am uitat", a mai glumit acesta. Aceasta a fost cea de-a doua nominalizare a legendarului actor la Oscar si primul premiu pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

