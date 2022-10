Stiri pe aceeasi tema

- Decretul de promulgare și Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurta ședere au fost publicate astazi in Monitorul Oficial, comunica Moldpres. {{639310}}Astfel, deținatorii de pașapoarte ordinare vor putea intra, tranzita…

- Decretul de promulgare și Legea pentru ratificarea Acordului in domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei au fost publicate astazi in Monitorul Oficial, comunica Moldpres. Prevederile acordului vizeaza cetațenii moldoveni care au muncit in Spania, precum și cetațenii spanioli…

- Decretul de promulgare și Legea bugetului de stat pentru anul 2022 au fost publicate astazi in Monitorul Oficial, comunica moldpres.md Modificarile operate recent de Parlament au drept scop susținerea populației și agenților economici pentru a atenua impactul negativ al crizelor generate de razboiul…

- Decretul de promulgare și Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe a fost publicate astazi in Monitorul Oficial, comunica Noi.md cu referire la moldpres.md. Astfel legislația in domeniu a fost armonizata la reglementarile acquis-ului comunitar european. Instituirea noului cadru legal presupune…

- Decretul de promulgare și Legea cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) au fost publicate in Monitorul Oficial și au intrat in vigoare, comunica Noi.md cu referire la moldpres.md.…

- Autoritațile de la nivel central au stabilit o serie de reguli pe baza carora se vor putea inființa noi centre de permanența. Este vorba despre o ordonanța care a aparut deja in Monitorul Oficial și care se va aplica din zilele care urmeaza și care spune clar unde vom putea avea astfel de centre. Potrivit…

- De ASTAZI: Numarul localitaților in care se va putea ieși mai devreme la pensie se marește. Alte trei au fost incluse in lista Trei noi localitați se vor adauga, din aceasta saptamana, in lista care dau posibilitatea persoanelor ce au locuit acolo cel puțin trei decenii sa beneficieze de o reducere…

- Legislativul a adoptat, in cadrul ședinței de astazi, Legea privind emisiile industriale. Adoptarea actului legislativ face parte din angajamentele asumate de țara noastra in cadrul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana, la capitolul ”Mediul inconjurator”. Documentul presupune…