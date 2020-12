Ministerul Justitiei (MJ) a pus, miercuri, in dezbatere publica un proiect de lege pentru pentru instituirea unor masuri referitoare la arhiva fostului serviciu secret din Ministerul Justiției (SIPA) si arhiva fostei Directii Generale a Penitenciarelor (DGP). In cazul acestei din urma arhive este vorba despre documente cu relevanța istorica și/sau practica din perspectiva persoanelor care […] The post Legea privind arhivele SIPA și DGP, in dezbatere publica. Documentele vor fi inventariate și predate CNSAS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…