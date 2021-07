Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru ratificarea acordului dintre Romania si Statele Unite privind cooperarea in domeniul proiectelor nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Potrivit Administrației Prezidențiale , Iohannis a semnat urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 75/01.02.2021);Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art.…

- Nuclearelectrica saluta adoptarea de catre Parlamentul României a proiectului de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legatura cu proiectele nucleare de la Cernavoda, retehnologizarea Unitații…

