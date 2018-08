Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului Darius Valcov prezinta, joi, pe Facebook, o nota de informare de la Agentia Nationala pentru Resurse Mine (ANRM) in care se arata ca bugetul de stat a pierdut peste doua miliarde dolari, din cauza neactualizarii pretului de referinta la gazele naturale in perioada 2006-2018.

- Bugetul de pensii va trebui suplimentat cu 15 miliarde de lei in 2022, in conditiile in care pensiile vor fi dublate, dupa ce vor fi recalculate in baza noii legi, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa. "Estimăm că statul va…

- Senatul american a aprobat bugetul de 716,3 miliarde de dolari pentru Pentagon, accelerand cheltuielile militare si intarind pozitia SUA. Legea deblocheaza 69 de miliarde de dolari pentru operatiuni externe in curs.

- Legea care reglementeaza exploatarile offshore va fi modificata prin Ordonanța de Urgența. Imediat ce legea va fi promulgata de președintele Romaniei și publicata in Monitorul Oficial, aceasta va suferi modificari importante, susțin surse citate de Adevarul.ro.„Este prea devreme sa lucram…

- Legea offshore a fost adoptata. Camera Deputaților a votat, in calitate de for decizional, legea care schimba regimul exploatarilor petroliere pe Marea Neagra. Președintele PSD a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea...

- Deputații nu au reușit sa ajunga marți la o decizie pe legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore). Pana vineri, deputații din trei comisii vor trebui sa depuna noi amendamente, iar luni vor fi reluate dezbaterile intr-o ședința comuna a Comisiei de industrii, Comisia de administratie…

- Legea offshore, care ar crea cadrul tehnic si financiar pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, continua sa fie taraganata si pe ultima suta de metri a acestei sesiuni parlamentare, desi acest lucru ar aduce amanari ale unor investitii importante in Romania.