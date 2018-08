„Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui judecat pentru tradare de tara, pentru ca acolo vorbim de 6 miliarde de dolari, pe care statul roman ii castiga in plus fata de versiunea initiala a legii si eu nu cred ca cineva poate dori sa obtinem cu 6 miliarde mai putin”, a declarat Darius Valcov, la Antena 3.

Darius Valcov a precizat…