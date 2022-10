Stiri pe aceeasi tema

- Un nou palier a fost depașit de Vladimir Putin in conflictul provocat de el, personal, in Ucraina, respectiv instaurarea legii marțiale in zonele ocupate de trupele ruse. Decretul publicat de Kremlin a implicat de asemenea instaurarea unui regim special, sever in regiunile Rusiei avand frontiere cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca a introdus legea martiala in cele patru regiuni din Ucraina ocupate de Rusia, pe care Moscova le-a revendicat luna trecuta ca teritoriu propriu.

- Ucraina afirma ca vrea sa obtina sisteme de aparare antiaeriana sofisticate de la Israel intr-o incercare de a se proteja impotriva atacurilor cu drone si rachete ale Rusiei, relateaza DPA, citat de Agerpres.ro. „Ucraina va trimite astazi (marti – n.r.) un mesaj oficial guvernului din Israel cu solicitarea…

- Vladimir Putin a declarat legea marțiala in regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, anexate ilegal de la Ucraina. Anunțul a fost facut in timpul unei reuniuni televizate a Consiliului de securitate al Rusiei.

- Vladimir Putin mizeaza pe infuzia rușilor mobilizați pentru a schimba dinamica pe campul de lupta din Ucraina. Dar analiștii spun ca pierde timp prețios in timp ce operațiunea sa militara se prabușește sub presiunea ofensivei ucrainene. Exista semne ca Rusia are nevoie de mai mult decat personal pentru…

- La intrebari directe, cu raspunsuri patriotice clare, ucrainenii iși afirma in mod covarșitor credința in victorie, dupa cum arata sondajele de opinie. Dar, in cazul intrebarilor indirecte, care iau in calcul compromisul, apar diferențe importante de poziție, iar mulți dintre oamenii care au fost personal…

- Uniunea Europeana s-a pus de acord sa impuna sancțiuni impotriva „Lupilor Nopții”, o cunoscuta banda de motocicliști pro-Kremlin, ca parte a ultimelor sancțiuni impuse de blocul comunitar in urma invaziei Rusiei in Ucraina. „Lupii Nopții” sunt renumiți pentru inclinațiile lor naționaliste, calatoriile…