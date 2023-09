Legea gândacilor comestibili a fost adoptată de Senat Proiectul de lege privind utilizarea larvelor de gandaci de faina, lacuste, viermi de faina și greieri in alimentația publica a trecut de Senatul Romaniei. Alimentele care vor avea aceste ingrediente in compoziție vor fi afișate pe rafturi separate in magazine. Senatorii au hotarat ca romanii pot manca alimente la prepararea carora au fost utilizate larve de gandaci de faina, lacuste, viermi de faina și greieri. „Legea gandacilor” a trecut in Senat cu 66 de voturi „pentru”, 10 voturi „Impotriva” și 12 „abțineri”. Toate insectele menționate anterior sunt considerate alimente in UE. Produsele alimentare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

