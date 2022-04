Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "O familie, o casa".

- Curtea Constituționala a Romaniei a declarat neconstituțional proiectul de lege prin care era permisa utilizarea terenurilor de sport din incinta școlilor in afara orelor de program. Proiectul de lege fusese atacat la CCR de catre Guvern, potrivit inițiatorului acestuia, deputatul USR Tudor Rareș Pop.…

- USR anunta sambata, 19 martie, ca legea care permite accesul cu animale de companie pe plajele de la Marea Neagra a fost promulgata, precizand ca „punguta, lesa si hamul se afla printre conditiile accesului”. „E definitiv: legea USR care permite accesul cu animale de companie pe plajele de la Marea…

- VIDEO Florin Cițu: Legea care permite suplimentarea trupelor NATO, pe teritoriul Romaniei, intra in parlament saptamana viitoare Proiectul de securitate naționala va ajunge in Parlament saptamana viitoare, a precizat președintele PNL, Florin Cițu, miercuri, 9 martie, in timpul unei declarații de presa. …

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

- Programul Noua Casa continua si in 2022, iar Fondul Nationa de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a elaborat un ghid pentru persoanele care vor sa ia imprumuturi pentru achizitia unei locuinte. Creditele Noua Casa 2022 se acorda in lei, pentru achizitia unei singure locuinte, iar valoarea maxima…

