Legea care dă salarii studenţilor a intrat în vigoare. Cum pot să fie încasaţi banii Legea "internship-ului", care isi produce efectele din 18 august, mai obliga angajatorii sa incheie contracte pe o perioada de maxim sase luni. Actul normativ vizeaza, cu precadere, studentii, insa se adreseaza tuturor persoanelor cu varsta de peste 16 ani care fac intership la firme din Romania. Internshipul nu mai poate fi facut fara un contract, pentru ca organizatorul risca amenzi de pana la 20.000 de lei pentru fiecare persoana gasita fara contract. Internul nu poate lucra mai mult de 40 de ore saptamanal, iar legea interzice efectuarea de ore suplimentare si impune firmei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

