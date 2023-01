Legea care ar putea falimenta cluburile sportive din România a primit aviz pozitiv Veste proasta pentru prima liga de fotbal și majoritatea cluburilor sportive importante din Romania: o inițiativa care le vizeaza, indirect, a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ și ar putea fi adoptata in scurt timp. Pe 28 noiembrie 2022, un grup de peste 60 de parlamentari de la toate gruparile politice depunea o inițiativa legislativa de completare a legilor audiovizualului și publicitații. Erau vizate doua aspecte: „Orice forma de comunicare comerciala audiovizuala pentru cazinouri, jocuri de noroc sau pariuri este interzisa” și „Se interzice orice forma de publicitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

