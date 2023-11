Stiri pe aceeasi tema

- Legea austeritații, pentru care Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament, intra pe 1 noiembrie in vigoare. Se elimina o parte dintre facilitațile fiscale și se introduc taxe noi. Scutirea de impozit pe venit pentru IT-isti se elimina de la 1 noiembrie, in timp ce angajatii din constructii, agricultura…

- Tudor Buzatu, fiul baronului PSD de la Vaslui Dumitru Buzatu, arestat in urma unui flagrant al DNA, susține ca secretara tatalui sau, care i-a preluat și una dintre afaceri, „este un copil” și in niciun caz iubita tatalui, așa cum s-a spus in presa. Tudor Buzatu a declarat, in exclusivitate pentru…

- Sindicaliști din Finanțe – ANAF continua protestele, de data aceasta fiind in fața sediului Ministerului Finanțelor. Ei vor salarii mai mari pe modelul celorlalte instituții. Ministerul Muncii a respins declanșarea conflictului de munca la Ministerul Finanțelor. Conform sindicaliștilor, Guvernul nu…

- Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta convenita cu sindicatele din domeniul sanitar privind unele drepturi salariale, in special plata garzii si plata voucherelor de vacanta. Anunțul a fost facut de premierul Ciolacu, informeaza Agerpres. „Adoptam ordonanta de urgenta convenita cu sindicatele…

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul pensiilor publice, document care prevede, printre altele, prelungirea perioadei in care se acorda posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesare pensionarii pentru limita de varsta, pana la data de 31…

- Romanii care se intoarc la munca in strainatate așteapta la ieșirea din țara peste doua ore. In Vama Nadlac II sunt formate coloane de autovehicule pe sensul de iesire din Romania. Autoritatile folosesc punctul de frontiera la o capacitate extinsa, fiind utilizate si artere de intrare in tara pentru…

- Polițiștii de la penitenciarele au declanșat proteste, miercuri dimineața, refuzand sa intre in tura pentru ca au depașit plafonul de ore de munca. „Refuzul personalului de a efectua munca suplimentara va demonstra ca Poliția Penitenciara se menține funcționala doar pentru ca salariații accepta sa presteze…