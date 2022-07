Stiri pe aceeasi tema

- Lista de ministri care au vrut sa viziteze Aeroportul International Brasov a fost completata luni, 4 iulie, de ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. In timpul acestei vizite, presedintele Consiliului Judetean Brasov a prezentat fiecare incapere din Aerogara si a…

- Etapa de implementare a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” se desfașoara conform graficului. Astazi, 23 iunie 2022, sosesc alte cinci autobuze electrice, iar pana la sfarșitul lunii iunie 2022, conform graficelor de livrare, vor fi recepționate 11 autobuze electrice,…

- Camera Deputatilor a aprobat, miercuri, in plen, proiectul de lege care are obiect de reglementare instituirea unor masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor.Potrivit proiectului, masurile propuse vizeaza: definirea claselor de risc seismic in concordanta cu reglementarea tehnica Cod de…

- Primele 7 contracte din Romania, finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de peste 92 milioane de lei, au fost semnate, astazi, de ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, in prezenta prim ministrului Nicolae Ionel Ciuca.Potrivit unui comunicat al MDLPA, contractele incheiate…

- Senat - masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor Foto senat.ro Senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor. Vor fi expertizate cladirile cu destinatia scoli, spitale si policlinici. Senatorului UDMR Császár…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in parteneriat cu U.A.T. Municipiul Pitești au realizat proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” depus in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila.

- Peste 1.000 de cereri au fost depuse pentru eficientizarea energetica si asigurarea sigurantei seismice a blocurilor de locuinte si a cladirilor publice, a anuntat ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila.