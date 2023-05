Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a filialei AUR Ilfov a fost agresata fizic in fata Primariei Voluntari, luni, de catre un barbat. Agresiunea a avut loc in timp ce grupul de membri ai partidului impartea flyere pentru protestul din 6 mai, a transmis partidul intr-o informare de presa. Conform sursei citate, unul dintre membrii…

- In perioada 25-26 aprilie 2023, la Bruxelles, Belgia a avut loc reuniunea comuna a Retelei Europene a Raportorilor Nationali sau a Mecanismelor Echivalente si a Platformei Societatii Civile privind traficul de persoane, organizata de Comisia Europeana si Presedintia suedeza a Consiliului Uniunii Europene,…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Reforma pieței de energie electrica, ce face obiectul unui proiect de regulament elaborat și publicat deja de Comisia Europeana, prevede instituirea dreptului prosumatorilor de a vinde energia electrica produsa unei terțe parți, inclusiv vecinului. Modificarea designului pieței…

- Daca la sfarșitul lunii martie ministrul Muncii anunța ca are in lucru doua variante de modificare a legii pensiilor, numarul variantelor a crescut la trei. Pana in vara ar putea exista o schița a lor, susține reprezentantul Guvernului. Ministrul Muncii , Marius Budai susține ca a inaintat deja coalitiei…

- Mandatul secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a fost prelungit cu inca un an pana in octombrie 2024. Anunțul a fost facut pe 31 martie, de șeful Alianței nord atlantice, Jens Stoltenberg. Numit Secretar General Adjunct al NATO in octombrie 2019, Mircea Geoana i-a transmis in pagina sa…

- Romanii din mai multe județe ale țarii pot ieși la pensie cu cațiva ani mai devreme, fara sa plateasca penalizari. Lista orașelor in care romanii pot ieși la pensie mai devreme din cauza poluarii urmeaza sa fie extinsa. Senatul a adoptat recent proiectele prin care și locuitorii din Arad, Pitești sau…

- Deputatul Dumitru Viorel Focsa a anuntat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca s-a inscris intr-un partid nou, Uniunea Natiunii Romane. El a fost exclus in ianuarie din AUR, dupa ce si-a agresat fizic sotia in timpul unui scandal casnic.„Informez colegii ca incepand cu 1 martie sunt afiliat unui…

- Comisia Europeana introduce noi reguli pentru reducerea arsenicului din unele alimente, un pas important in lupta contra cancerului. Intr-un comunicat al Comisiei Europene, se precizeaza ca aceasta masura va conduce la reducerea concentrației permise de arsenic anorganic in orezul alb și, totodata,…