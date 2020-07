Stiri pe aceeasi tema

- Leeds, echipa antrenata de carismaticul antrenor Marcelo Bilesa (64 de ani), a promovat in Premier League dupa 16 ani! Accederea matematica in elita Albionului a fost asigurata dupa infrangerea lui West Brom cu Huddersfield, scor 1-2. Sezonul precedent, Bielsa a terminat pe locul 3 cu Leeds in Championship.…

- ​Leeds United, echipa antrenata de Marcelo Bielsa, va reveni în Premier League dupa 16 ani, potrivit News.ro.Leeds nu a jucat vineri, dar a beneficiat de esecul formatiei West Bromwich în fata echipei Huddersfield, scor 1-2.Leeds conduce în clasamentul ligii secunde engleze,…

- Boala care aproape a distrus lumea in Evul Mediu a revenit! Cunoscuta drept Moartea Neagra, ciuma bubonica a fost confirmata intr-o regiune din China, fapt confirmat de autoritațile asiatice. Se poate vorbi de o viitoare pandemie?

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol si a dat doua pase decisive pentru Reading, care a surclasat-o pe ''lanterna rosie'' Luton Town cu scorul de 5-0, sambata, in deplasare, in etapa a 41-a a ligii secunde engleze de fotbal. Puscas a marcat golul al patrulea (57), cu capul,…

- Atacantul echipei Tottenham Hotspur, Harry Kane, va reveni pe teren la aproape sase luni dupa ce a suferit o accidentare la coapsa stanga in urma careia a fost supus unei interventii chirurgicale, a anuntat joi antrenorul lui Spurs, Jose Mourinho.''Kane s-a antrenat foarte bine. El va fi titular vineri…

- Așteptarea fanilor din Premier League ia sfarșit. Premier League revine pe 17 iunie, zi in care este programat derby-ul dintre Manchester City și Arsenal. The post Premier League revine pe 17 iunie cu Manchester City – Arsenal appeared first on Renasterea banateana .

- Singurul caz de COVID-19 inregistrat in ultima runda de testari efectuate de cluburile din Premier League a fost depistat la Tottenham Hotspur. Dintre cele 1197 de persoane testate, una a fost depistata pozitiv. De la Tottenham, care a confirmat acest lucru. „Am fost informați de Premier League ca am…

- Situație ciudata la Aeroportul Internațional Iași. Companiile aeriene care fac zboruri comerciale au primit o lovitura sub centura cu doar cateva ore inainte de a efectua cursele. Timp de inca doua saptamani, pe Aeroportul din Iași aceste curse vor fi ținute la sol. Ajung insa in Capitala Moldovei avioane…