Ledger Stax in Romania: Avantajele celui mai apreciat portofel hardware pentru crypto

- Matei Sumbasacu a fost intrebat, vineri, la televiziune de știri, ce inseamna sa nu respecti normele de constructie. “Din nefericire, realitatea este ca acest domeniu al constructiilor este cel mai corupt domeniu din lume, conform tuturor statisticilor. Fenomenul acesta se intampla pentru ca proiectele…

- Revolut lanseaza cel mai nou instrument dedicat deținatorilor de criptomonede , Staking, disponibil pentru utilizatorii din Regatul Unit și Spațiul Economic European (SEE), inclusiv Romania. Noua funcționalitate le ofera clienților accesul la recompense atunci cand investesc in criptomonede cu Revolut,…

- Veniturile obtinute din tranzactiile Bicoin pot fi suspuse legislatiei fiscale din Romania in momentul in care persoana se retrage din platforma unde a cumparat monede. Conform art. 61 din Codul Fiscal, categoriile de venituri din criptomonede supuse impozitului pe venit sunt : I) venituri din alte…

- Pana acum cațiva zeci de ani, ridurile de pe frunte nu puteau fi evitate. Chiar daca sunt absolut naturale și apar odata cu inaintarea in varsta, liniile și ridurile de la nivelul frunții pot fi prevenite și tratate extrem de ușor. Doctor Natalia Marcenco, medic primar chirurgie plastica și estetica…

- In ianuarie detectivele Astrid Nielsen (Sara Mortensen) și Raphaelle Coste (Lola Dewaere) se intorc la DIVA, cu premiera in Romania a sezonului trei al apreciatului serial procedural Astrid și Raphaelle. Noile episoade sunt programate in zilele de luni, de la ora 21:00, incepand cu data de 2 ianuarie.…

- Lumea crypto este mereu intr-o constanta schimbare, cu proiecte noi intrate pe piața și trenduri noi ale pieței, așa ca pentru a investi corect și profitabil trebuie sa fim foarte bine informați.

- Austria a refuzat și refuza și in acest moment sa vorbeasca despre aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Cancelarul austriac a refuzat pana in ultimul moment sa poarte discuți icu oficiali idin Romania pe tema votului favorabil pentru admmiterea Romaniei in Schengen. Insa, cu o seara inainte de votul…

- Guvernul condus de catre Nicolae Ciuca și Klaus Iohannis sunt principalii vinovați pentru eșecul intrarii Romaniei in spațiul de libera circulație. Atat PNL cat și PSD au condus Romania impreuna sau pe rand in ultimii 8 ani, adica perioada de mandat a lui Klaus Iohannis. Practic cele doua partide au…