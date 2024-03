Trecerea la un cuptor de patiserie mai mare, un semn clar al evoluției business-ului In momentul in care intra intr-un business de tip patiserie, brutarie etc., orice antreprenor viseaza la momentul extinderii acestuia, atat din punctul de vedere al spațiului propriu-zis, cat și al cererii, parteneriatelor, profitului etc. Tocmai de aceea, in articolul de fața, va prezentam 3 modele de cuptor de patiserie similare, provenite de la același brand și cu specificații tehnice comune, insa care au o capacitate progresiv mai mare.Modelul MKF 464 TS (mic, 4 tavi)Modelul MKF 464 TS din oferta https://fresco.ro/cuptoare-patiserie-brutarie.html are o capacitate de 4 tavi (60 x 40 cm) și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

