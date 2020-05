Stiri pe aceeasi tema

- Peste o jumatate de milion de exemplare difuzate din 1975 pana in prezent. Totul despre cele 195 de state de astazi ale Terrei.Ajunsa la cea de-a XVI-a ediție, la 45 de ani de la prima, Enciclopedia statelor lumii s-a convertit intr-un reper al vitregitei enciclopedistici romanești. Un proiect…

- „Tragatori și mistificatori. Contrarevoluția Securitații in decembrie 1989” de Andrei Ursu , Roland O. Thomasson , Madalin Hodor, analizeaza rolul jucat de instituțiile de forța ale țarii in revoluția din 1989, inainte și dupa caderea regimului comunist.Autorii reconstituie momentele-cheie…

- Doua zboruri sosesc luni dupa-amiaza pe aeroportul din Larnaca transportand 108 persoane de la Londra si 42 de la Sofia, in cadrul eforturilor guvernului de a repatria cipriotii blocati in strainatate, informeaza agentia CNA, potrivit Agerpres.Ministerul de Externe si Ministerul Transporturilor…

- O actrița remarcabila, studia un gen de actorie care implica scufundarea deplina in rol. E solicitata de poliție sa-și foloseasca talentele pentru a face un criminal sa-și marturiseasca crima.Cu mai bine de doi ani in urma, am semnalat la aceasta rubrica precedentul roman al lui J.P.Delaney,…

- Un dialog interior cu cațiva dintre marii ganditori liberali ai istoriei, dar și referiri la propria experiența de viața."Liberalismul a fost tinta politica cea mai defaimata de-a lungul istoriei, mai intai de conservatorism - sa ne amintim de enciclicile papale si de pronunciamentele Bisericii…

- Povestea lui Stanislas Șumovski, un om care a schimbat istoria. Declarat in tinerețe inapt pentru lupta armata, a folosit știința, tehnologia pentru a transforma Uniunea Sovietica dintr-o țara cu doar cateva aeronave intr-o superputere aviatica și un invingator neașteptat in Al Doilea Razboi MondialIn…

- "Adevarul a devenit atat de banal ca nu mai merita popularizat. Dar minciuna s-a integrat atat de bine tabieturilor cotidiene incat nu mai deranjeaza pe nimeni".Autorul insuși spune despre acest roman ca este un "thriller politic", adica "o tragicomedie a zilelor noastre, o satira sociala…

- Opt povestiri polițiste care amintesc de Agatha Christie. Unul dintre personaje chiar poarta numele celebrei englezoaice.Lucia Verona este prozatoare, autoare de piese de teatru, traducatoare și creatoare de emisiuni umoristice pentru radio și televiziune. A publicat in ultimul deceniu mai…