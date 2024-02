Stiri pe aceeasi tema

- „ Asociatia Art-Mestesugurile Prutului ” Iasi, in colaborare cu Primaria Municipiului Iasi; Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”- Iași; Asociația Societaților Imobiliare din Moldova (ASIM); Asociația „Dialog Pentru Dezvoltare”-Iași; Palatul Copiilor- Iași;…

- Intre 23 și 25 februarie, Harababura Fair este destinația perfecta pentru cei care cauta cadouri de Dragobete, Marțișor și Ziua Femeii. Organizat la Centrul de Proiecte din Timișoara, evenimentul aduce in prim-plan cele mai originale creații, realizate cu multa migala de catre talentații artizani locali.

- Cupa „Centrul de Sticla" editia 2024 a fost o reușita pentru grupele mici U14 de fotbaliști. La fel a fost și in cazul echipei CSM Avantul Reghin care a ocupat locul III pe podium din cele 20 de echipe participante. In urma meciurilor, Razvan Bucin, antrenorul grupei 2017 a declarat ca jocul a fost…

- Centrul de Cultura Arcus din Sfantu Gheorghe prezinta, luni, o expozitie de arta plastica si un recital de pian, prilejuite de sarbatorirea Zilei Culturii Nationale, iar Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din municipiu va oferi tuturor vizitatorilor acces gratuit la expozitiile sale. Vernisajul…

- Petrecerea de Revelion organizata in centrul municipiului de Primaria Targu Mureș va debuta la ora 22:00 cu formația maghiara Zanzibar, urmand ca pe scena amplasata in fața Primariei sa cante formația Red Parlament, al carei solist este targumureșeanul Doru Isaroiu. Dupa cum s-a anunțat deja, in acest…

- O data u sosirea sezonului de iarna, Centrul de Sticla devine locul ideal pentru cadouri unice, care nu doar impodobesc masa de Craciun, ci și aduc o nota speciala in fiecare casa. Vom explora cateva dintre cele mai captivante opțiuni, de la boluri elegante și canvasuri de colorat pentru cei mici, pana…

- Conferința "Poveste de Craciun. Despre minte, inima și suflet" va avea loc joi, 21 decembrie, la Centrul de evenimente RAB, și aduce pe aceeași scena cei mai importanți profesioniști din domeniul chirurgiei cardiovasculare, neuro-chirurgiei și psihologiei. Invitații evenimentului sunt prof. dr. Alexandru…

- IPJ anunta ca ca testul de cunoaștere a regulilor de circulație in vederea restituirii permiselor de conducere și a reducerii perioadelor de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice programat joi, 30.11.2023, se va susține miercuri, 29.11.2023, la sediul Serviciului…