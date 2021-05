Bunele practici, dar si studii de caz relevante pentru domeniul securitatii cibernetice, menite sa creasca nivelul de cunostinte al utilizatorilor, sunt subiecte prezente pe agenda conferintei "Lectii invatate de la experti in securitate cibernetica. Perspective din Romania si Statele Unite ale Americii", ce va avea loc joi, in sistem online. Evenimentul, organizat de Asociatia Romana pentru Asigurarea Securitatii Informatiei (ARASEC), in parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania si Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), va aduce la aceeasi…