Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare biletele pentru Supercupa Romaniei 2022, meciul CFR Cluj - Sepsi. Duelul va avea loc pe 9 iulie, la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, de la ora 20:30. Meciul de la Arad va desvhide noul sezon fotbalistic din Romania și va fi primul joc oficial din țara…

- Arbitrii romani Istvan Kovacs si Horatiu Fesnic au fost delegati la meciuri din esalonul de elita al Ligii Natiunilor, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Istvan Kovacs roman a fost delegat la cel mai tare duel din etapa a patra din Liga Națiunilor. „Centralul” din Carei va conduce partida Germania…

- FRF a anunțat cand se va disputa Supercupa Romaniei 2022, CFR Cluj - Sepsi. Duelul va avea loc pe 9 iulie, la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, de la ora 20:30. Decizia a fost luata in Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal desfașurat azi, 1 iunie. ...

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca in opinia sa nu exista posibilitatea declansarii unui razboi in Republica Moldova. „Ne ingrijoreaza ceea ce se intampla in jurul tarii noastre, atunci cand este vorba de conflicte. In acest moment vedem o incercare de a crea un conflict…

- In randul comunitați evreiești din Romania s-a adancit o fractura uriașa, mai ales dupa retragerea din activitate, iar apoi decesul, președintelui Aurel Vainer, apreciat de toata lumea ca un ințelept mediator. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nicolae Paun (23 de ani) a vazut cartonașul galben in minutul 77 al meciului dintre Sepsi OSK și UTA, scor final 1-0, dupa ce a cazut in careul aradenilor, solicitand penalty. „Centralul” Horațiu Feșnic a considerat ca mijlocașul gazdelor a simulat - decizie eronata! Sepsi trebuia sa primeasca penalty…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, ca vor fi continuate eforturile pentru a asigura raspunsul „prompt”, „hotarat” si „robust” al Aliantei Nord-Atlantice la orice provocare sau amenintare posibila.” Dupa cum am decis la recentul Summit de la Bruxelles,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la Palatul Cotroceni, in conferinta comuna cu premierul Belgiei, Alexander De Croo, ca nu crede ca ar fi util ca mixul energetic sa fie stabilit la nivel european si sa devina obligatoriu, aratand ca Romania va extinde capacitatea Centralei de la Cernavoda…