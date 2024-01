Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de polo masculin a Romaniei a obținut calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a invins Georgia, scor 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5). In faza sferturilor, Romania va da peste Spania. Tot joi, in faza play-off, Grecia a invins Olanda cu scorul de 15-10 și s-au calificat…

- In anul preolimpic 2023, Romania a cucerit 7 medalii la Campionatele Mondiale, dintre care 5 la canotaj, 1 la canoe si 1 la haltere. Campionatele Mondiale din anul preolimpic reprezinta la majoritatea disciplinelor sportive ultimul test major inaintea participarii la Jocurile Olimpice. Delegatia de…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis de Masa (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat ca anul 2023 a fost unul bun, rezultatele inregistrate oferind speranta ca Romania poate castiga o medalie olimpica la Paris in 2024, singura care lipseste acestei discipline.„Federatia Romana de Tenis impreuna cu…

- Federatia Romana de Tir Sportiv nu a reusit in 2023 sa obtina o calificare la Jocurile Olimpice din 2024, dar pastreaza in continuare sanse pentru... The post Președinta federației de tir sportiv il remarca pe Luca Joldea (CSM Arad) și spera ca acest sport sa ajunga la „Olimpiada” de la Paris appeared…

- Romania a reușit sa bata naționala Poloniei, scor 27-26, dar a ratat și celalalt obiectiv, calificarea la turneul care i-ar fi putut da șansa sa prinda un „bilet” la Jocurile Olimpice de la Paris. Echipa lui Florentin Pera ar fi trebuit, in primul rand, sa caștige la zece goluri diferența. Nu s-a intamplat…

- Federația Romana de Gimnastica este nevoita sa apeleze la donații pentru ca gimnastele țarii noastre sa se poata antrena și sa participe la Jocurile Olumpice de la Paris 2024. Președinta Federației, Carmencita Constantin, a facut precizari la știrile Digi24 legate de lipsa banilor și de situația in…

- Echipa feminina de gimnastica artistica s-a calificat, pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice, si urmeaza sa mearga la Paris, insa Federatia de Gimnastica face apel la donatori sa ajute lotul: nu mai are bani pentru antrenamente, scrie romania.europalibera.org. In lotul extins sunt…