- Rusia și crima organizata de la Chișinau și Tiraspol pun in aplicare un nou plan de destabilizare a Moldovei. De data aceasta „declanșatorul” este la Tiraspol, acolo unde structurile constituționale nu au acces.

- Loredana Marin, campioana europeana la box, a crescut departe de mama și fara tata. Cand era copila, ca sa poata sa se intrețina, a muncit pe camp, iar mai tarziu, in timpul liceului, a servit la restaurant . S-a apucat de box la 9 ani ca sa invețe sa se apere, iar acum se pregatește de turneul de calificare…

- Campionatul Național de Box al Moldovei a inceput oficial la Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport, adunind cei mai talentați boxeri ai țarii. Evenimentul, desfașurat intre 11 și 14 ianuarie, este mai mult decit o competiție naționala; este un pas decisiv spre Turneul Mondial de Calificare…

- Naționala de polo masculin a Romaniei a obținut calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a invins Georgia, scor 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5). In faza sferturilor, Romania va da peste Spania. Tot joi, in faza play-off, Grecia a invins Olanda cu scorul de 15-10 și s-au calificat…

- Printre premianții la "Gala Sportului-2023", organizata pe 15 decembrie la Arena Chișinau de Ministerul Educației și Cercetarii al Republicii Moldova, s-au numarat și pugiliștii Vasile Cebotari și Daria Cozorez. Vasile a devenit campion european U22 la categoria 71 kg și a cucerit medalia de argint…

- Rusia va restricționa importul de produse vegetale reglementate din Moldova, incepand cu 4 decembrie. Dupa cum a anunțat Rosselkhoznadzor, Serviciul Federal de supraveghere Veterinara și Fitosanitara, interdicția este introdusa din cauza detectarii sistematice a obiectelor de carantina in legume și…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moldova este destinata sa fie urmatoarea „victima” in razboiul hibrid declanșat de Occident impotriva Rusiei.Bruxelles-ul, NATO și UE au torpilat atunci fara ceremonii documentul deja parafat de Chișinau și Tiraspol, iar acum ucide și formatul…

- Dupa opt concerte extraordinare la Roma, Chișinau, Berlin și Paris, Festivalul Internațional PROPATRIA – inițiat și organizat de o romanca din Italia, Mioara Moraru, s-a incheiat luni, 30 octombrie, cu o Gala Extraordinara de Opera pe scena Operei Naționa