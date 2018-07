„Tragediile devin aproape inevitabile cand ai un aparat de stat care e, in cel mai bun caz, incompetent și, in cel mai rau caz, inexistent!” Kathimerini, cotidian din Atena Libertatea este singurul ziar din Romania care a trimis un corespondent in miezul catastrofei din Grecia. Aproape 90 de oameni au pierit intr-un incendiu mistuitor, pornit de la un foc din craci de frunze, lasat nesupravegheat de un localnic. Dragoș Sasu scrie azi un amplu și documentat articol-avertisment despre ce se poate petrece in Romania. Aproape jumatate din incendiile stinse de pompierii romani in 2017 provin de la…