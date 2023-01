Stiri pe aceeasi tema

- League of Legends, unul din cele mai populare jocuri video din toate timpurile, este in centrul primului film dedicat comunitații de gaming din Romania, de la apariția acesteia in 2009 pana in prezent.

- Riot Games a pierdut codul sursa al League of Legends, dupa ce hackerii au reușit sa compromita sistemele interne saptamana trecuta. Aceștia au furat și codul sursa al jocului TeamFight Tactics (TFT), și codul informatic pentru o platforma mai veche ce era folosita impotriva trișarii, scrie PC Mag.

- Municipiul Campulung Moldovenesc a primit Premiul de Excelența in promovare culturala, turistica și sportiva la Gala Asociației Municipiilor din Romania 2022, eveniment ajuns la ediția a VI-a și care s-a desfașurat pe 14 decembrie la Opera Naționala din București. Premiul a fost acordat Muzeului Arta…

- La sfarșitul lunii noiembrie, cele mai mari orașe de la noi din țara iși deschid porțile catre cele mai colorate, luminate și frumoase targuri de Craciun din Romania. Pe langa cele vestite din București, Craiova și Sibiu, care este localitatea cu cel mai inedit targ de sarbatori. Probabil ca nu ai fi…

- București, 21 noiembrie 2022. Șapte tineri din Romania, cu posibilitați financiare reduse și situații familiale complicate, sunt caștigatorii de pana acum ai Burselor de Merit Mai Mult, campanie inițiata Post-ul Șapte povești care va vor emoționa: Cine sunt tinerii care au caștigat pana acum bursele…

- Riot Games schimba radical formatul Campionatului European de League of Legends (LEC). Din 2023, LEC se va numi LoL EMEA Championship, iar alaturi de echipele din Europa, in cadrul competiței se vor alatura gameri din Turcia, Comunitatea Statelor Independente (CIS), Orientul Mijlociu și Africa (MENA).