- Trateaza tusea Siropul de patlagina este un remediu eficient pentru tratarea tusei. Are efecte calmante si expectorante, datorita mucilagiilor pe care le contine. Se prepara dintr-o mana de frunze proaspete de patlagina, fierte in 500 ml de apa. Se lasa sa fiarba la foc mic, jumatate de ora.…

- Carceii sau crampele musculare se manfiesta prin contracții dureroase involuntare, ce nu pot fi controlate, ale unui mușchi sau ale unor grupe musculare, antrenand o incapacitate funcționala temporara a mușchilor. De obicei, sunt de scurta durata, dar extrem de neplacute. Cele mai afectate…

- De la ciubotica-cucului se pot folosi, in scopuri medicinale, florile, frunzele si radacinile. Planta se administreaza sub forma de ceai, infuzie, din frunze și flori, precum și decoct, din radacina marunțita. Sub forma de cataplasme calde se folosește extern. Se aplica pe locurile dureroase,…

- Usturoiul verde sau cel vechi dau o aroma speciala alimentelor, fie ca sunt gatite, fie ca sunt folosite in salate sau sosuri. Dar ce faci cu mirosul neplacut? Noi iți aratam cum scapi de mirosul de usturoi. Usturoiul da un gust deosebit mancarii și in plus conține magnenziu, mangan, fosfor, cupru,…

- FC Liverpool inca nu si-a terminat evolutiile in acest sezon, insa se pregateste deja pentru urmatorul. "Cormoranii" si-au prezentat prin intermediul site-ului oficial, echipamentul de acasa pentru sezonul 2018-2019.

- Castigatoarea marelui premiu la tragerea Loto 6/49 de duminica, in valoare de 1.375.546,09 lei, adica peste 295.000 de euro, s-a prezentat luni la agentia din Targu-Jiu, pentru a afla ce trebuie sa faca pentru ridicarea premiului. Pensionara are 84 de ani si o pensie de 900 de lei.

- Arsuri, regurgitari acide, dureri la nivelul stomacului, senzatie de greata. Toate acestea sunt rezultatul hiperaciditatii de la nivelul stomacului, care poate fi semnul unei gastrite hiperacide sau chiar al unui ulcer gastric. Coada-calului are efect antiacid Planta are si proprietati…