Le prieşte în Cupă! Slatina şi Viitorul Pandurii au trecut de turul trei CSM Slatina si Viitorul Pandurii s-au calificat in play-off-ul Cupei Romaniei dupa ce au obtinut, la mijlocul acestei saptamani, doua victorii muncite impotriva unor formatii ceva mai slab cotate. CSM Slatina a trecut de turul al treilea din Cupa dupa 3-1 pe terenul formatiei Petrolul Potcoava. Golurile invingatorilor au fost marcate de Neicu (39) si A. Popovici (59, 69), in timp ce pentru gazde a punctat A. Vlad (46). De partea cealalta, Viitorul Pandurii a avut nevoie de 120 de minute pentru a o invinge pe Flacara Horezu. A fost 3-2 pentru gruparea gorjeana, pentru care au marcat Alexandru Sirbu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La CS Minaur nu e liniște. Ultimele declarații ale oficialilor din Primaria Baia Mare au pus o presiune suplimentara pe echipa de fotbal și cea de handbal feminin a CS Minaur, care nu au bifat rezultate satisfacatoare pentru Consiliul Local Baia Mare in ultimele jocuri disputate. Maine, in data de 14…

- CS Minaur Baia Mare va juca saptamana viitoare in Cup Romaniei, adversarul echipei noastre fiind cei de la CSM Satu Mare. Conform calendarului, turul 3 din Cupa Romaniei se va disputa miercuri, 14 septembrie, de la 16.30. In total vor fi in aceasta faza a competiției 29 de echipe calificate din turul…

- Dinamo va evolua cu CS Tunari, iar CSA Steaua va intalni pe Flacara Moreni, in turul 3 al Cupei Romaniei, in urma tragerii la sorți. Partidele din Turul 3 se vor disputa intr-o singura mansa, pe terenul primei echipei clasate mai jos in editia de campionat anterioara. Tabloul rundei a fost configurat…

- Vineri, 2 septembrie:ora 16.30: CSA Steaua – Poli Iasi. Sambata, 3 septembrie:ora 11.00: Progresul Spartac – FC Brasov, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSC Selimbar, Unirea Dej – Unirea Constanta, Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc, Minaur Baia Mare – CSM Slatina , Ripensia Timișoara – Metaloglobus…

- Astazi ȋncepe prima editie a Analogue Festival. Pe parcursul a trei zile, platoul Faget din Mioveni se va transforma cu totul și va gazdui concertele unor artiști romȃni și internationali ȋndragiti. Cei care doresc sa participe și inca nu și-au cumparat bilete sau abonamente le vor putea achiziționa…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…

- FCU Craiova nu a contabilizat niciun punct din deplasarea de duminica, din Dobrogea. Elevii lui Marius Croitoru, aflat la debut pe banca oltenilor, au pierdut, scor 1-2, disputa cu Farul Constanța, din prima etapa a Superligii. A fost un joc controlat de gazde, care și-au simplificat misiunea inca din…

- FRF a prezentat astazi ierarhia academiilor din Romania. Ediția 2022 a proiectului clasificarii academiilor de copii și juniori, cea de-a patra, aduna un total de 50 de cluburi participante in competițiile de juniori FRF . Dintre acestea, 6 reprezinta premiere in sistemul de clasificare din acest an.…