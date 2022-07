Stiri pe aceeasi tema

- Biden, umil in fata printului saudit. Presedintele american Joe Biden si-a incheiat sambata dupa-amiaza vizita in Arabia Saudita, dupa cea desfasurata in Israel si teritoriile palestiniene, turneu in cursul caruia a incercat sa reafirme influenta SUA in Orientul Mijlociu, promitand totodata o noua „viziune"…

- Președintele SUA, Joe Biden, a avut o abordare diferita fața de Arabia Saudita cu privire la discuțiile purtate la un summit bilateral despre asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in 2018, o controversa cheie intre cele doua națiuni, scrie Reuters. Raspunzand reporterilor la sosirea la Casa Alba…

- Presedintele american Joe Biden doreste sa ''recalibreze'' relatiile SUA cu Arabia Saudita, nu sa le rupa, si va discuta cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre drepturile omului si petrol, a declarat principalul consilier politic si militar al Casei Albe, Jake Sullivan, vorbind presei…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat joi "decizia istorica" de a deschide spatiul aerian saudit pentru "toti transportatorii", un aparent gest de bunavointa fata de Israel, anuntat in timp ce presedintele american, care viziteaza in prezent statul evreu, este asteptat vineri seara in Arabia Saudita,…

- Presedintele Emiratelor Arabe Unite(EAU), Mohammed bin Zayed al-Nahyan, a declarat miercuri, in primul sau discurs in calitate de sef al statului, ca tara sa va ramane un furnizor „fiabil” de energie, intr-un moment in care piata petrolului ramane tensionata, relateaza AFP. Prima alocutiune televizata…

- Președintele SUA, Joe Biden, a publicat un articol despre scopul vizitei sale in Arabia Saudita, spunind ca aceasta calatorie este extrem de importanta pentru America și atenuarea impactul razboiului din Ucraina asupra aprovizionarii globale cu energie. "Voi merge in Orientul Mijlociu pentru a incepe…

Presedintele american Joe Biden va calatori luna viitoare in Arabia Saudita si Israel, iar Casa Alba intentioneaza sa anunte calatoria in aceasta saptamana, potrivit unor surse, scrie Mediafax.