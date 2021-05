Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a deschis duminica marea Conferința privind viitorul Europei de la Strasbourg cu un discurs axat pe ideea des enunțata in ultima vreme vizand construirea unei Europe unite și puternice, adaptata la noile provocari ale acestui secol, capabila sa joace un rol important in marile probleme…

- Plenul Comitetului European al Regiunilor (CoR) a aprobat in unanimitate o rezoluție promovata de toate grupurile politice care saluta propunerea Comisiei Europene de a crea un nou certificat verde digital. Cu toate acestea, liderii regionali și locali sugereaza ca, din motive de claritate, documentul…

- Evenimentul de lansare a Conferintei privind viitorul Europei va avea loc la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, cu ocazia Zilei Europei, duminica, 9 mai. Programul lansarii, prevazuta sa se desfasoare intre orele locale 14:00-15:30 (15:00 - 16:30 orele Romaniei), va include un discurs de…

- Participand la Reuniunea Președinților COSAC, senatorul Angel Tilvar, președintele Comisiei Europene din Senatul Romaniei a apreciat intenția Președinției COSAC de a menține un schimb regulat și substanțial de informații cu membrii COSAC, pentru a avea cea mai mare legitimitate și susținere din partea…

- Franța se afla in plin val trei al pandemiei de coronavirus. Parisul ar putea intra in lockdown din nou. Din acest week-end, in Franța, ar putea intra in vigoare noi reguli și masuri restrictive. Regulile ar urma sa fie inasprite in mai multe regiuni, inclusiv in capitala. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, în discursul rostit vineri la Editia speciala a Conferintei pentru Securitate de la München, pentru consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene, subliniind ca tarile europene trebuie consultate în privinta instalarii unor sisteme…

- Evoluția pandemiei Covid-19 și masurile aferente impuse de autoritațile sanitare din multe state ale Europei i-au determinat pe oficialii UEFA sa anuleze ediția 2020/2021 a Ligii Campionilor pentru juniori la fotbal, cunoscuta sub denumirea de UEFA Youth League, informeaza site-ul oficial al Academiei…

- Praful de nisip din Sahara care a survolat o parte a Europei, in special sudul Frantei, unde cerul s-a colorat sambata in galben, a provocat o crestere a nivelului de poluare a aerului, potrivit serviciului european de monitorizare a atmosferei Copernicus, relateaza marti AFP, potrivit AGERPRES.…