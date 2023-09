Le consumăm zilnic și ne îmbolnăvesc pancreasul Carne roșie, mezeluri, paine alba, bauturi carbogazoase, dulciuri … Sunt alimente pe care le consumam zilnic și nu știm ca ne afecteaza pancreasul. Știm ca persoanele afectate de diabet trebuie sa faca fața hiperglicemiei, din cauza rezistenței la insulina. De aceea, trebuie sa avem grija de acest organ. Pancreatita acuta, pancreatita cronica, cancer, diabet… sunt boli legate de disfuncțiile pancreatice rezultate dintr-un stil de viața dezechilibrat. Pași spre sanatate Un prim pas pentru protejarea pancreasului il reprezinta o alimentație cu multe fructe și legume bogate in fibre. Acestea sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

