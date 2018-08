Lazar explica de ce sunt mii de dosare cu magistrati la DNA: Toti inculpatii si-au dat in judecata procurorii si judecatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar avertizeaza asupra atacurilor din spatiul public la care sunt supusi unii procurori care instrumenteaza dosarele aflate in atentia opiniei publice, transmite Ministerul Public, facand referire la dosarul privind violentele din Piata Victoriei, de la mitingul din 10…

- ”Independenta procurorilor, esentiala pentru statul de drept, este garantia unei justitii impartiale si eficiente si reprezinta o necesitate pentru a ne asigura ca justitia, ca una dintre puterile statului, prin institutiile sale, este capabila sa isi indeplineasca rolul de a mentine echilibrul puterilor…

- Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, a declarat miercuri ca procurorii sunt ingrijorati in legatura cu situatia creata dupa demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Viitorul procuror-sef al DNA va avea o misiune sensibila, care il va provoca sa-si arate nivelul de expertiza si sa arate…

- „Din pacate este vorba despre niște modificari facute in pripa, care nu au in vedere niște studii de impact, care, de regula, se fac atunci cand se modifica un text de lege. Este o regula de fier ca orice text de lege care este modificat trebuie studiat amanunțit și trebuie vazute care ar fi consecințele…

- In ultimii patru ani au fost trimisi in judecata 2.099 de inculpati – functionari publici, alesi locali, judeteni – pentru comiterea unor fapte de abuz in serviciu, insa niciunul nu a savarsit faptele pentru sine sau pentru rude, a precizat miercuri procurorul general, Augustin Lazar, in contextul modificarilor…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a afirmat miercuri, referindu-se la o posibila adoptare de catre Camera Deputatilor a modificarilor aduse Codului penal privind abuzul in serviciu, ca "este o zi importanta in care trebuie sa ne gandim bine ce facem pentru a nu regreta mai tarziu"."Este…

- Sectia pentru procurori a CSM a stabilit marti ca procurorul general Augustin Lazar nu a incalcat Codul deontologic atunci cand a vorbit despre "inculpati de rang inalt", facand referire la membri din comisiile speciale parlamentare, au precizat surse judiciare. Potrivit surselor citate, Sectia pentru…

- Secția de procurori a CSM solicita Inspecției Judiciare sa verifice daca declarațiile facute de Liviu Dragnea in cadrul mitingului PSD au potențialul de a afecta independența sistemului judiciar. Procurorii s-au sesizat din oficiu. Printr-un comunicat de presa, secția de procurori a CSM anunța ca a…