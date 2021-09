Stiri pe aceeasi tema

- ”Lupta” pentru postul de asistenta TV la Acces Direct e din ce in ce mai mare, iar astazi Catalina Manole, fosta ispita de la Insula Iubirii, a ajuns in platoul emisiunii cu gandul de a ocupa acest post. Tanara are 30 de ani și e trainer și consilier pe relații de cuplu.

- Roxana Ferariu este cea de-a șasea pretendenta la postul de asistenta a emisiunii Acces Direct. Tanara are doar 18 ani, proaspat impliniți, insa iși dorește sa debuteze inca de acum in televizune. Pana la aceasta varsta, Roxana are multe reușite.

- De-a lungul saptamanii, cinci fete au avut apariții spectaculoase in platoul Acces Direct, declarandu-se cele mai potrivite pentru a ocupa postul de asistenta a emisiunii. De data aceasta, cea care a acaparat privirile tuturor a fost Cora Paun, o tanara care a caștigat Top Model Romania anul acesta.…

- Tot mai multe tinere se intrec pentru a ocupa postul de asistenta a emisiunii Acces Direct, insa numai telespectatorii pot decide acest lucru, votand preferata lor pe paginile de socializare oficiale ale emisiunii Acces Direct. Iata cine este cea de-a patra tanara propusa pentru acest post, Georgiana…

- Cea de-a treia tanara care dorește sa ocupe postul de asistenta a emisiunii Acces Direct este Cosmina Scaunașu. Tanara in varsta de 33 de ani viseaza la o cariera in televiziune, deși s-a aflat pentru prima data in fața camerelor, intr-un platou de televiziune, insa este sigura pe sine și știe ca se…

- Noul sezon al emisiunii Acces Direct a venit cu noi schimbari, ceea ce inseamna și o noua asistenta in platou. De data aceasta, Alice Marica a fost prezenta in platoul Acces Direct, marturisind ca ea este cea mai potrivita tanara pentru a ocupa acest post. Iata cine este, de fapt, Alice Marica, tanara…

- Mirela Vaida a anunțat in prima ediție a noului sezon ca Acces Direct iși cauta o noua asistenta Tv. Vestea buna este ca telespectatorii vor putea alege, dintre aspirantele la post, care le place cel mai mult. Cine este noua aspiranta la postul din televiziune.

- Astazi e o zi mare pentru Mirela Vaida, prezentatoarea Acces Direct, și Cosmina Adam, asistenta TV a emisiunii. Cele doua au lansat o piesa populara impreuna care a fost facuta publica in urma cu puțin timp pe canalul de YouTube al prezentatoarei. iata cum suna melodia ”Faceți loc la moldovence”.