- Eliminarea impozitarii salariulu i minim nu poate fi facuta pentru ca presupune un cost enorm, a declarat Laurian Lungu, fondator al think tank-ului de economie aplicata Consilium Policy Advisers Group (CPAG), la un eveniment online organizat de Confederatia Patronala Concordia. "Cei care sunt angajati…

- Salariul minim ar putea crește de anul viitor, variante de lucru vehiculate fiind intre 100 și 150 de lei/ lunar. Premierul a evitat sa avanseze o cifra dar a aratat ca exista intenția reglementarii acestui tip de venit, inclusiv la nivel european. Referitor la varianta reducerii locurilor de munca,…

- La nivelul Uniunii Europene exista un proiect amplu și de durata prin care se incearca creșterea salariului minim brut in țarile sarace la 1.100 euro/luna, atat cat este media europeana in prezent. Romania are al 4-lea cel mai mic salariu brut din UE, la mai putin de jumatate fata de media salariului…

- Am reușit: vom avea un salariu minim la nivel european! Inițiativa introducerii salariului minim european a venit din partea familiei social democrate inca din anul 2014. De altfel, masura a facut parte din programul candidaților Partidului Socialiștilor Europeni pentru șefia Comisiei Europene și a…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea sa știe care va fi procentul de majorare a salariului minim brut pe țara in anul 2021 și daca la majorare se va tine ține cont de aceiași indicatori economici, respectiv de rata inflației și de sporul de productivitate a muncii in anul curent. In acest sens…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat, miercuri, capitolul „Economie și fiscalitate” din programul de guvernare al formațiunii. Printre masuri se numara majorarea salariului minim și punctului de pensie, dar și reducerea impozitarii muncii. „Am avut o intalnire cu partenerii noștri…

- Diminuarea TVA in agricultura și eliminarea impozitarii duble a dividendelor. Acestea sunt doua dintre propunerile pe care Ministerul Finanțelor le-a inclus in proiectul politicii fiscale pentru anul 2021, a anunțat premierul Ion Chicu.