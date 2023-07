Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe a vorbit despre desparțirea de Universitatea Craiova. Fostul antrenor al oltenilor a reacționat, dupa ce a plecat de pe banca tehnica a echipei, in urma rezultatului de egalitate din meciul cu Oțelul Galați. Dupa plecarea lui Eugen Neagoe, Mihai Rotaru, patronul formației, a dezvaluit ca…

- Laurentiu Reghecampf este noul antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anuntat clubul din Banie la miezul noptii de marti spre miercuri, pe site-ul sau oficial, potrivit agerpres.ro. ”Laurentiu Reghecampf revine pe banca tehnica a Universitatii Craiova. Suporterii alb-albastri il cunosc…

- A fost o zi foarte agitata in Banie. CS Universitatea Craiova l-a dat afara pe antrenorul Eugen Neagoe, iar șefii clubului l-au convins pe Laurențiu Reghecampf sa semneze contractul și sa se intoarca in fotbalul romanesc, dupa aventura de la Neftchi Baku. Mihai Rotaru a negociat și cu Marius Șumudica.…

- Cu Eugen Neagoe demis de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru poarta negocieri cu Laurențiu Reghecampf (47 de ani) pentru a-l aduce pe acesta in Banie. Liber de contract dupa ce a fost demis de Neftchi Baku, Laurențiu Reghecampf este in pole-position pentru a prelua postul de antrenor principal la…

- Alexandru Mitrița a dat recital in meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-2, in prima etapa a Ligii 1. Revenit la gruparea din Banie, atacantul de 28 de ani a facut diferența pe stadionul Arcul de Triumf. A fost 0-0 dupa primele 45 de minute, dar meciul s-a „incins” in repriza a doua. Alexandru…

- Antrenorul celor de la FCU Craiova, Florin Dragan (43 de ani), a prefațat meciul contra celor de la FCSB, din prima runda a noului sezon de Superliga. FCU Craiova - FCSB, in prima etapa din SuperLiga, are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1,…

- Transferul de titlu la CS Universitatea Craiova! Mihai Rotaru, patronul oltenilor, l-a convins pe Alexandru Mitrița (28 de ani, extrema stanga) sa se intoarca la formația din Banie. Fotbalistul cu 18 selecții și 3 goluri marcate in tricoul naționalei Romaniei va pleca de la formația saudita Al-Raed,…

- Eugen Neagoe a avut o reactie vehementa dupa meciul Universitatea Craiova – Farul, scor 1-1, din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul gruparii din Banie asigura ca echipa lui merita sa castige in fata liderului. Universitatea Craiova a jucat o repriza in superioritate numerica, dupa ce Denis…