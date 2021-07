Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf, care a anunțat ca el și Anamaria Prodan divorțeaza, a aparut la cel mai recent eveniment fara verigheta. Actualul antrenor al echipei Universitatea Craiova a renunțat la bijuterie, in timp ce soția nu. Prezent ieri, 27 iulie, la evenimentul de semnare a contractului cu Universitatea…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pana mai ieri, aveau o casnicie de aproape 16 ani, liniștita. Numai ca, in urma unor imagini aparute in media, au inceput speculațiile pe marginea relației celor doi. Zvonurile au mers pana acolo, incat cei doi erau deja desparțiți și ca s-ar pregati de divorț.…

- Se speculeaza, de ani buni, ca Anamaria Prodan (48 de ani) si Laurentiu Reghecampf (45 de ani) sunt casatoriti doar de ochii lumii. Aceste zvonuri s-au intensificat in weekend-ul trecut, dupa ce antrenorul a vorbit, deschis, despre divort. Acum, Anamaria Prodan incearca cu orice pret sa demonstreze…

- Anamaria Prodan atrage atenția cu o noua poza alaturi de Laurențiu Reghecampf. Vedeta a facut noi declarații despre soțul ei, cel care in urma cu cateva zile anunțat divorțul. De dimineața, Anamaria Prodan și-a surprins fanii nu cu vreo fotografie in costum de baie, ci cu una in care apare foarte apropiata…

- Anamaria Prodan a facut din nou declarații in scandalul care vizeaza un eventual divorț al impresarei de soțul ei, antrenorul Laurențiu Reghecampf. „Prodanca” a postat un mesaj pe care l-a facut public copilul celor doi, Laurențiu Reghecampf jr. Se ințelege ca tehnicianul planuiește divorțul, iar Anamaria…

- Anamaria Prodan a rupt tacerea pentru Evenimentul Zilei dupa ce Laurențiu Reghecampf a anunțat ca urmeaza sa divorțeze. „Ce sa zic despre divorț? Noi suntem numarul 1, Reghe e numarul 1, copiii noștri sunt numarul 1, ne divinizam unul pe celalalt. Eu nu am barbat de lasat și nu o sa ne lasam niciodata…

- Informația potrivit careia Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecamp divorțeaza face inconurul presei din Romania, in ultimele zile. Din ce in ce mai multe voci dau ca sigura desparțirea celor doi. Pana acum, impresara nu a oferit vreun punct de vedere, insa cel care și-a asumt o declarație pe aceasta…

- Chiar in aceste momente, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sarbatoresc alaturi de prieteni și familie reinnoirea juramintelor. Cu 15 ani in urma, cei doi spuneau ”DA” in fața ofițerului de stare civila in Las Vegas, iar azi și-au declarat inca o data dragostea pe care o au unul pentru celalalt.…