Stiri pe aceeasi tema

- De vineri pâna sâmbata au fost înregistrate 485 de cazuri de Covid-19 în județul Cluj. Numarul pacienților la ATI crește semnificativ - acum ajungând la 62 de bolnavi. 6 pacienți bolnavi de Covid-19 au murit…

- Au fost inregistrate 12.590 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise sambata, 2 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, cu o zi in urma erau raportate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Au fost inregistrate 12.032 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19 in țara, in ultimele 24 de ore. Este cel mai mare numar de infectari zilnice, de la debutul pandemiei. In Timiș sunt 727 de infectari, un alt record de cazuri. Dintre acestea, 362 sunt la Timișoara.

- În doar 24 de ore, numarul îmbolnavirilor cu Covid-19 raportate a fost de 396 de persoane, în județul Cluj. Incidența în județ a ajuns la 4,28 infectari cu Covid-19 la 1.000 de locuitori, în timp ce Cluj-Napoca e la un pas de…

- Pâna astazi, 25 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 657 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de…

- Astazi, 18 septembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit Prefecturii: „ Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 13124  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12359  Numarul total de decese Covid-19 de…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 1.126.582 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 3.929 de noi imbolnaviri din 49.949 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 96 de decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 1.109.076 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.033 de noi imbolnaviri din 45.430 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 48 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…