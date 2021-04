Laurențiu Duță, după vindecarea de COVID-19: „Accese de tuse chinuitoare” La inceputul lunii aprilie, s-a speculat ca artistul Laurențiu Duța (44 de ani), membru al trupei 3 sud-est, ar avea COVID-19. Zvonurile s-au dovedit a fi adevarate. Solistul a vorbit recent despre simptomele pe care le-a avut. Cantarețul s-a auto-izolat timp de 2 saptamani, așa cum se cere dupa infecția cu noul coronavirus. Totodata, Laurențiu a dezvaluit care este opinia lui referitoare la vaccinul anti-COVID-19. Laurențiu Duța, dupa vindecarea de COVID-19: „Accese de tuse chinuitoare” „Am trecut prin COVID-19. Astazi este prima zi in care am ieșit din casa, dupa perioada de izolare. Din fericire,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Neghina a implinit la inceputul anului 2021, mai precis pe 4 ianuarie, 39 de ani. In prezent, antrenoarea de fitness este insarcinata cu primul ei copil, o fiica. In mediul online, modelul a dezvaluit ca va naște in doar o saptamana. Claudia Neghina va deveni mama in doar o saptamana Totodata,…

- Aneta Gavrila, fiica lui Nelu Ploieșteanu, a vorbit despre tristețea pe care o poarta in suflet dupa incercarea eșuata de a-și inmormanta tatal creștinește și nu așa cum prevedea protocolul COVID, ca persoanele decedate sa fie ingropate fara haine. Femeia a declarat, la Antena 3 , ca a luat legatura…

- Un copil de aproape trei ani din județul Alba confirmat cu COVID a murit, luni seara, la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca, scrie ziarul local Dejeanul. Reprezentanții spitalului au declarat, pentru Libertatea, ca pacientul avea și alte afecțiuni. Baiețelul din localitatea Ciuguzel, județul Alba, a…

- In urma scandalului izbucnit de catre familia lui Nelu Ploieșteanu, care a refuzat sa il inmormanteze potrivit protocolului Covid-19, mai multe persoane publice au susținut familia indurerata, crticand absurditatea regulilor care injosesc orice ființa umana. IPS Teodosie a ridicat un semnal de alarma…

- E scandal in jurul inmormantarii lui Nelu Ploiesteanu! Fetele artistului au refuzat sa ridice trupul tatalui lor de la IML, pe motiv ca nu au cum sa se ocupe fizic de inmormantare pana la ora 17.00, asa cum prevede protocolul Covid.

- De doua saptamani, de cand a fost diagnosticata cu Covid-19, indragita solista de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca (82 de ani) se lupta pentru viața ei! Fiica cea mica, Rebeca Onoriu, și surorile sale au mari emoții pentru femeia aflata pe patul de spital. ”Coronavirusul este pervers! Joaca…

- In viața exista mereu un nou inceput, ne explica Nelu Ploieșteanu in urma cu doi ani, dupa moartea fiului. In luna februarie a lui 2019 s-a retras in munți, dand agitația Capitalei pentru Slanic Moldova. Liniștea nu a durat prea mult. Celebrul lautar a contractat COVID-19, iar in aceste momente este…

- O fetița de 9 ani a murit pe neașteptate in somn la numai trei zile dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19, dupa cum relateaza Today . Este vorba despre Makenzie Gongora, din San Antonio, Texas, Statele Unite ale Americii. Tragedia s-a petrecut in primele ore ale zilei de 2 februarie, la puțin timp…