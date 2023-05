Laurențiu Duță de la 3Sud Est a fost la un pas de moarte. De mai multe ori! Puțina lume știe ca, la varsta de șase ani, Laurențiu Duța de la 3Sud Est a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit un accident banal. Parinții artistului care a implinit recent 47 de ani se așteptau la ce e mai rau. Insa aceasta nu a fost singura cumpana prin care a trecut! „Am avut si doua accidente destul de nasoale, doua traumatisme craniene, unul chiar din cauza asta. Era un bloc in constructie, m-am urcat pe macara la vreo doi, trei metri si am cazut. Am avut un traumatism cranian destul de urat, dupa aia inca unul, am cam fost la limita dupa amandoua. Medicii nu-mi dadeau prea multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii trenului Lokoshaza(Ungaria)- Bucuresti au trecut prin momente de panica din cauza unei alerte cu bombe. Garnitura a fost oprita in Gara din Lugoj, judetul Timis pentru verificari. Un apel la 112 semnala prezenta unui dispozitiv explozibil in tren.In urma verificarilor s-a dovedit ca apelul…

- Amendarea unui primar pentru ca a incalcat regulile de parcare este un fenomen. La fel cum este și faptul ca acesta l-a laudat pe lucratorul care l-a sancționat. Primarul sectorului 2 din București, Radu Mihaiu, spune ca a fost amendat pentru ca nu a respectat regulile de parcare și ca sancționarea…

- O fetita romanca, in varsta de sapte ani, care s-a accidentat pe o partie de schi din Bulgaria a fost salvata cu ajutorul unui elicopter SMURD. Ea a suferit un traumatism cranio-cerebral si toraco-abdominal, fiind adusa la Spitalul de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti, informeaza…

- Dupa celebrul hamburger cu carne de plastic de laMcDonald’s , a aparut acum și carnea din plastic la caserola. Un bucatar de meserie și-a dat seama și a mers de indata la operatorul economic pentru a filma totul. Sunt imaginile momentului care s-au viralizat in ultimele zile pe rețeaua de socializare…

- Consilierul local PSD, Alberto Caraian, a participat la ședința Consiliului Local Sector 1 București direct din duș. Ce nu știa, insa acesta era ca avea camera pornita. Incidentul a avut loc in cadrul ședinței Consiliului Local Sector 1 București. Alberto Caraian a intrat in direct in timpul apelului…

- Un tanar in varsta de 19 de ani, din Ploiesti, a ajuns, luni, la Spitalul de Urgenta din Petrosani, dupa ce a fost implicat intr-o altercatie cu un alt tanar, de 20 de ani, din Bucuresti, intr-un hotel unde cei doi erau cazati. In urma conflictului, bucuresteanul i-a infipt celuilalt o furculita…

- Un barbat in varsta de 50 ani din București, care a facut stop cardiac, a fost salvat, pentru ca a fost resuscitat de cadrele didactice dintr-un liceu din municipiul Iași. Barbatului i s-a facut rau, in timp ce preda un curs, relateaza realitateadeiasi.net . oordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu,…

- Noua locatari ai unui bloc din municipiul Pitesti au fost evacuati, duminica, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament, din cauza unei lumanari lasate nesupravegheate. Salvatorii au evacuat de asemenea doua animale de companie, insa unul dintre acestea a murit. Fii la curent cu cele…