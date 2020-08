Laura Ștefan este coordonatorul activitaților anticorupție pentru Expert Forum. Are o experiența profesionala de peste 10 ani in practicile publice și private. Activeaza și ca expert internațional pentru Comisia Europeana, UNDP, OECD și alte organizații internaționale in domeniile reformei juridice, anticorupției și spalarii banilor. Sunt zone in Romania in care ”puterea statala a fost mutata in mana clanurilor de interlopi”, dar acest lucru nu ar fi fost posibil fara o ”complicitate” a instituțiilor statului, in principal poliția, spune Laura Ștefan in interviul pentru Europa libera. ”Nu e vorba…