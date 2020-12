Stiri pe aceeasi tema

- Vali Craciunescu a avut parte de un eveniment extrem de neplacut. Artistul și-a gasit mașina fara roți in parcarea unui complex din Capitala. Acesta a povestit totul, in direct la Antena Stars.„Am vazut-o direct pe caldaram. M-au anunțat niște prieteni și am venit la miezul nopții. Doar ce ii pusesem…

- Bucurie mare in showbiz-ul autohton! O indragita prezentatoare de la „Antena Stars” este insarcinata. Aceasta a dat fericita veste in aceasta dimineața, impartașindu-le tototdata admiratorilor din mediul virtual și cateva imagini de colecție cu burtica de gravida.

- Alex Bodi invarte banii cu lopata și cum altfel cand este printre cei mai mari milionari din Romania? In ciuda averii colosale, afaceristul a „uitat” de fetițele lui și le platește pensie alimentara doar cand iși amintește. Așa cum v-am obișnuit, Spynews.ro vine cu informații exclusive.

- A trecut mai bine de o luna de la momentul in care Pepe a anunțat in mod oficial divorțul de Raluca Pastrama, iar acum, noi dezvaluiri ies la iveala! Pepe și Raluca Pastramă își negociază divorțul! Ce înțelegere pe bani grei îi propune artistul de dragul fetițelor? Informații exclusive Spynews.ro!

- La scurt timp, dupa ce Claudia Patrașcanu a postat pe Facebook un mesaj in care le-a marturisit tuturor ca se teme pentru viața ei și ca fostul soț vrea sa ii ia cei doi copii, Gabi Badalau a avut prima reacție. Satul de aceste acuzații, Gabi Badalau a vorbit pentru Antena Stars despre aceste lucruri.„Sper…

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Pe Daria o vedeți zilnic pe rețelele de socializare, dar v-ați intrebat cum arata noua iubita a lui Alex Bodi inainte de a-și etala bogațiile pe Instagram? Ei bine, noi am facut rost de o imagine bomba cu celebra rusoiaca și va spunem…

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii noștri! Noi avem primele imagini cu Bianca Dragușanu, dupa ce ea și Alex Bodi s-au desparțit, din nou. Vedeta a plecat din țara! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Oana Roman și Marius Elisei sunt impreuna de aproape 6 ani. Casnicia lor nu a fost scutita de probleme, ba mai mult, la un moment dat s-a spus ca vor divorța. De altfel, vedeta nu și-a negat niciodata micile conflicte și a vorbit intotdeauna deschis despre relația cu soțul ei. Cei doi au fost impreuna…