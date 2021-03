Stiri pe aceeasi tema

- Un cerb care traverseaza un drum montan a fost filmat de angajații unui ocol silvic din județul Suceava. Oamenii se aflau intr-o acțiune de monitorizare a faunei in momentul in care s-au intalnit cu animalul. Padurea in care s-a produs intalnirea oamenilor cu cerbul este administrata de Regia…

- Perechea romano-letona Monica Niculescu/Jelena Ostapenko va juca finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Doha (WTA), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a intrecut, joi, cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cu 2-6, 6-3, 10-8, in penultimul act al competitiei,…

- Perechea Laura Ioana Paar/Julia Wachaczyk (România/Germania) s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Lyon.Paar si Wachaczyk au trecut, în turul I, cu scorul de 6-4, 6-2, de cuplul Margarita Gaspayan/Cornelia Lister (Rusia/Suedia).Învingatoarele…

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic (44 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului de la Singapore (ATP), dotat cu premii totale de 300.000 de dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 7-5, 6-4, de japonezul Daniel Taro (120 ATP). Croatul a incheiat meciul in…

- Perechea Horia Tecau/Marcelo Melo (Romania/Australia), cap de serie numarul 4, s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului de 250 de puncte Murray River Open de la Melbourne, noteaza news.ro. Acceptati direct in oprimi, ei au intrecut, cu scorul de 7-6 (6), 6-2, echipa americana Nicholas…

- Perechea Monica Niculescu/Patricia Tig a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 Gippsland Trophy, potrivit news.ro. Citește și: 'AFACERE' ILEGALA cu indemnizații pentru SPRIJIN Covid-19 DEMANTELATA de procurori - Persoane care falsificau acte pentru artiști,…

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si elvetianul Luca Margaroli a fost invinsa cu 6-1, 6-0 de italienii Salvatore Caruso/Andrea Vavassori, duminica, in sferturile probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Antalya, dotat cu premii totale de 300.000 de euro. Mergea și Margaroli au…

- Sorana Cirstea si Elena Gabriela Ruse s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Dubai, cu premii totale de 100.000 de dolari. Cirstea, locul 86 WTA, a invins-o, in optimi, cu scorul de 6-0, 6-3, pe italianca Elisabetta Cocciaretto, locul 134 WTA, dupa un meci…