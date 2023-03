Stiri pe aceeasi tema

- Casian Cidu, Radu Nițu, Vlad Covaliu și Mihnea Enache au cucerit medalia de aur in proba de sabie pe echipe destinata juniorilor la Campionatele Europene de scrima pentru cadeți și juniori de la Tallinn, Estonia. Delegația Romaniei continua sa adune medalii la Mondialele din Estonia, ajungand la un…

- Sportivul roman Casian Cidu a cucerit medalia de bronz in proba individuala de sabie din cadrul Campionatelor Europene de scrima pentru juniori de la Tallinn (Estonia). Romanul si-a trecut in palmares a treia sa medalie la competitia continentala, dupa argintul cu echipa de cadeti si argintul in proba…

- Sportiva romana Amalia Stan a castigat medalia de bronz in proba individuala de sabie din cadrul Campionatele Europene de scrima pentru juniori de la Tallinn (Estonia). Romanca a fost invinsa in semifinale de turcoaica Nisanur Erbil, scor 8-15, dupa ce trecuse in sferturi de Carlotta Fusetti (Italia),…

- Sportivul Casian Cidu a castigat, miercuri, medalia de argint in proba de sabie - cadeti, la Campionatul European de la Tallinn (Estonia). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Romania a obtinut doua medalii, argint si bronz, in proba feminina de sabie a cadetelor, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Tallinn (Estonia). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- 40 de țari ar putea boicota urmatoarele Jocuri Olimpice, facand intregul eveniment inutil, a declarat ministrul polonez al sportului și turismului, Kamil Bortniczuk. Comentariile sale au venit dupa ce Polonia, Lituania, Estonia și Letonia au respins in comun un plan al Comitetului Olimpic Internațional…

